Украина будет еженедельно получать до 500 тысяч доз вакцины Pfizer, – Шмыгаль

24 сентября 2021 , 12:54
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Источник:

24 канал

Денис Шмыгаль заявил, что в ближайшие месяцы в Украину будут регулярно доставлять вакцину от коронавируса. В частности, еженедельно будет поступать почти по 500 тысяч доз препарата от Pfizer.

Такое заявление по обеспечению непрерывного процесса вакцинации украинцев от COVID-19 премьер-министр совершил 24 сентября во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

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В Украину будет регулярно поступать вакцина Pfizer

 

Денис Шмыгаль – премьер-министр

"Ближайшие месяцы мы ожидаем еженедельные поставки по почти полмиллиона вакцины Pfizer".

По его словам, также налажена инфраструктура для распространения препарата и обеспечения холодовой цепи.

К слову, сейчас в Украине 10 миллионов доз вакцин от коронавируса и каждый украинец имеет к ним доступ.

Украина получила морозильники для вакцины Pfizer: что известно

  • На днях Украина в рамках инициативы COVAX получила три морозильные камеры для хранения вакцины Pfizer от COVID-19 при ультранизких температурах.
  • Камеры с диапазоном температур от -40 до -86 градусов производства Vestfrost (Дания) установят на складе ГП "УкрМедПостач" Министерства здравоохранения.
Обратите внимание! По состоянию на 24 сентября с начала прививочной кампании от коронавируса привили 6 624 028 человек, из них получили одну дозу – 6 624 026 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 355 959. Минздрав  ввел обязательную вакцинацию для педагогов, работников министерств и чиновников.

 

Автор: Наталія Пристанська