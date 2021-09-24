Украина будет еженедельно получать до 500 тысяч доз вакцины Pfizer, – Шмыгаль

Денис Шмыгаль заявил, что в ближайшие месяцы в Украину будут регулярно доставлять вакцину от коронавируса. В частности, еженедельно будет поступать почти по 500 тысяч доз препарата от Pfizer.

Такое заявление по обеспечению непрерывного процесса вакцинации украинцев от COVID-19 премьер-министр совершил 24 сентября во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

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В Украину будет регулярно поступать вакцина Pfizer

Денис Шмыгаль – премьер-министр "Ближайшие месяцы мы ожидаем еженедельные поставки по почти полмиллиона вакцины Pfizer".

По его словам, также налажена инфраструктура для распространения препарата и обеспечения холодовой цепи.

К слову, сейчас в Украине 10 миллионов доз вакцин от коронавируса и каждый украинец имеет к ним доступ.

Украина получила морозильники для вакцины Pfizer: что известно

На днях Украина в рамках инициативы COVAX получила три морозильные камеры для хранения вакцины Pfizer от COVID-19 при ультранизких температурах.

Камеры с диапазоном температур от -40 до -86 градусов производства Vestfrost (Дания) установят на складе ГП "УкрМедПостач" Министерства здравоохранения.