Между тем в Министерстве здравоохранения уже разработали план выявления недуга, а также рассказали, как предотвратить инфицирование.
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В ведомстве подчеркнули, что продолжают следить за эпидемической ситуацией. Чтобы выявить штамм коронавируса в Украине лаборатории работают на ПЦР тест-системах, которые используют по меньшей мере две мишени во время обнаружения вируса.
Тест-системы ориентируются на наиболее стабильные участки гена, а потому их чувствительность к штамму Омикрон не должна быть снижена,
– отметили в Минздраве.
Кроме этого, сейчас в Украине действует система мониторинга распространения различных штаммов коронавируса. В частности, на областном уровне есть резерв ПЦР тест-систем для определения штамма Дельта.
Если же течение заболевания будет нетипичным, а также эти системы не обнаружат Дельту, то отобранные образцы будут отправлять на полногеномное секвенирование в лабораторию Центра общественного здоровья.
Также на исследование будут отправлять образцы из так называемых "кластеров", то есть тех районов, где фиксируются значительные вспышки заболеваемости.
Как уберечься
Как с ранее известными мутациями, эффективными профилактическими мерами против Омикрона остаются:
- использование защитных масок;
- отслеживание контактов;
- соблюдение дистанции.
Что известно об Омикроне
Новый штамм может иметь около 30 мутаций, из которых часть вызывает серьезную озабоченность из-за возможного риска повторного заражения. В ВОЗ заявили, что вариант коронавируса Омикрон более заразен, чем штамм Дельта и снижает эффективность вакцины. Однако течение недуга наблюдается более легкое.
Вместе с тем, 13 декабря в Великобритании умер пациент, который заразился вариантом коронавируса Омикрон. Это первый случай смерти от нового штамма в мире.