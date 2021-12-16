Как Украина будет выявлять новый штамм Омикрон: четкое объяснение Минздрава

Сейчас в Украине не обнаружили ни одного случая инфицирования новым штаммом коронавируса Омикрон. Впрочем, некоторые специалисты предполагают, что он может скоро появиться, или уже находится на наших просторах.

Между тем в Министерстве здравоохранения уже разработали план выявления недуга, а также рассказали, как предотвратить инфицирование.

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В ведомстве подчеркнули, что продолжают следить за эпидемической ситуацией. Чтобы выявить штамм коронавируса в Украине лаборатории работают на ПЦР тест-системах, которые используют по меньшей мере две мишени во время обнаружения вируса.

Тест-системы ориентируются на наиболее стабильные участки гена, а потому их чувствительность к штамму Омикрон не должна быть снижена,

– отметили в Минздраве.

Кроме этого, сейчас в Украине действует система мониторинга распространения различных штаммов коронавируса. В частности, на областном уровне есть резерв ПЦР тест-систем для определения штамма Дельта.

Если же течение заболевания будет нетипичным, а также эти системы не обнаружат Дельту, то отобранные образцы будут отправлять на полногеномное секвенирование в лабораторию Центра общественного здоровья.

Также на исследование будут отправлять образцы из так называемых "кластеров", то есть тех районов, где фиксируются значительные вспышки заболеваемости.

Как уберечься

Как с ранее известными мутациями, эффективными профилактическими мерами против Омикрона остаются:

использование защитных масок;

отслеживание контактов;

соблюдение дистанции.