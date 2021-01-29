Украина оказалась в десятке стран мира, которые хуже всех противодействовали пандемии коронавируса. Из 98 мест, Украина на 90 строчке.

Источник: Институт Лёве

Согласно данным исследования независимого аналитического центра, лучше всех с пандемией справилась Новая Зеландия.

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Суть исследования

Исследователи с помощью 6 показателей оценили эффективность реакции властей на пандемию в течение 36 недель после того, как в стране зафиксировали 100 случаев заражения.

В целом они оценили 98 стран. Интересно, что Китай не анализировали из-за отсутствия данных о количестве тестирований.

Какие критерии оценивали

подтвержденное число случаев заражения,

подтвержденное число случаев смертей,

количество случаев на миллион человек,

количество смертей на миллион человек,

процент положительных тестов,

количество тестов на тысячу человек.

На основе этих показателей страны получили рейтинг от 0 до 100.

Результаты исследования

Десятка лучших

Лидером рейтинга стала Новая Зеландия с результатом в 94,4.

На 2-м месте оказался Вьетнам.

На 3-м – Тайвань (который считали отдельно от Китая).

В пятерку вошли Таиланд и Кипр.

В первой десятке оказались Руанда, Исландия, Австралия, Латвия и Шри-Ланка.

Десятка стран с самыми плохими показателями

В то же время хуже всех на пандемию коронавируса, по мнению исследователей, отреагировала Бразилия.

Также в самом низу рейтинга расположились США, Иран, Колумбия и Мексика.

Обратите внимание! Украина в рейтинге эффективных стран по противодействию коронавирусу оказалась на 90 месте из 98.

Россия заняла 76 место.

Польша – 65.

Беларусь – 60.

Венгрия – 52.

Словакия – 22.

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