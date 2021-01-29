Украина в десятке стран с наихудшей реакцией на пандемию: детали исследования
Украина оказалась в десятке стран мира, которые хуже всех противодействовали пандемии коронавируса. Из 98 мест, Украина на 90 строчке.
Источник: Институт Лёве
Согласно данным исследования независимого аналитического центра, лучше всех с пандемией справилась Новая Зеландия.
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Суть исследования
Исследователи с помощью 6 показателей оценили эффективность реакции властей на пандемию в течение 36 недель после того, как в стране зафиксировали 100 случаев заражения.
В целом они оценили 98 стран. Интересно, что Китай не анализировали из-за отсутствия данных о количестве тестирований.
Какие критерии оценивали
- подтвержденное число случаев заражения,
- подтвержденное число случаев смертей,
- количество случаев на миллион человек,
- количество смертей на миллион человек,
- процент положительных тестов,
- количество тестов на тысячу человек.
На основе этих показателей страны получили рейтинг от 0 до 100.
Результаты исследования
Десятка лучших
- Лидером рейтинга стала Новая Зеландия с результатом в 94,4.
- На 2-м месте оказался Вьетнам.
- На 3-м – Тайвань (который считали отдельно от Китая).
- В пятерку вошли Таиланд и Кипр.
В первой десятке оказались Руанда, Исландия, Австралия, Латвия и Шри-Ланка.
Десятка стран с самыми плохими показателями
В то же время хуже всех на пандемию коронавируса, по мнению исследователей, отреагировала Бразилия.
Также в самом низу рейтинга расположились США, Иран, Колумбия и Мексика.
- Россия заняла 76 место.
- Польша – 65.
- Беларусь – 60.
- Венгрия – 52.
- Словакия – 22.
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