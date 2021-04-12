Украина может получить 5 миллионов доз вакцины против коронавируса китайской компании Sinopharm. Об этом сегодня договаривалась украинская делегация в Объединенных Арабских Эмиратах.

Украина получит 5 миллионов Sinopharm

12 апреля вице-премьер, министр реинтеграции Алексей Резников, глава Офиса президента Андрей Ермак и главный санитарный врач Виктор Ляшко обсудили в ОАЭ вопросы поставок вакцины от COVID-19.

Актуально В Украине стартовала вакцинация китайским препаратом Sinovac

Известно, что эмиратская компания вместе с китайским производителем Синофарм наладила производство инактивированной вакцины под названием Hayat-Vax COVID-19.

На встрече обсудили возможность поставки в Украину как минимум 5 миллионов доз вакцины. На сегодня завод в ОАЭ имеет мощность производства около 2 миллионов доз в месяц. Для увеличения мощности в 200 миллионов доз в год планируют построить новый завод, который заработает до конца 2021 года,

– говорится в сообщении.

Справка: в декабре прошлого года в ОАЭ заявили, что китайская вакцина от COVID-19 показала эффективность в 86%.

Что известно о вакцине Sinopharm