Украина договаривается с ОАЭ о 5 миллионах доз вакцины Sinopharm
Украина может получить 5 миллионов доз вакцины против коронавируса китайской компании Sinopharm. Об этом сегодня договаривалась украинская делегация в Объединенных Арабских Эмиратах.
Источник:пресс-служба Минреинтеграции
Украина получит 5 миллионов Sinopharm
12 апреля вице-премьер, министр реинтеграции Алексей Резников, глава Офиса президента Андрей Ермак и главный санитарный врач Виктор Ляшко обсудили в ОАЭ вопросы поставок вакцины от COVID-19.
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Известно, что эмиратская компания вместе с китайским производителем Синофарм наладила производство инактивированной вакцины под названием Hayat-Vax COVID-19.
На встрече обсудили возможность поставки в Украину как минимум 5 миллионов доз вакцины. На сегодня завод в ОАЭ имеет мощность производства около 2 миллионов доз в месяц. Для увеличения мощности в 200 миллионов доз в год планируют построить новый завод, который заработает до конца 2021 года,
– говорится в сообщении.
Что известно о вакцине Sinopharm
- Препарат изготавливают традиционным способом: ослабленная версия коронавируса запускает иммунный ответ организма и он учится бороться с вирусом.
- Как и вакцины Pfizer и AstraZeneca, Sinopharm также требует прививки двумя дозами с интервалом в 21 день.
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