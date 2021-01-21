Украина продолжает вести переговоры о поставках вакцин от коронавируса из США. Министерство здравоохранения проводит переговоры с компаниями Pfizer, Moderna и Johnson&Johnson.

На уровне посольств переговоры с компаниями прошли еще летом 2020 года. Об этом заявил посол Украины в США Владимир Ельченко.

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Начиная с конца июля я провел видеотелефонные разговоры с руководством компаний Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson. Далее дело уже было за Министерством здравоохранения Украины и другими нашими министерствами и ведомствами,

– заявил дипломат.

По его словам сейчас это коммерческие вопросы и дело проверки надежности вакцин.

Также Владимир Ельченко добавил, что не может комментировать ход переговоров, но заверил, что "работа ведется на профессиональном уровне" между представителями украинского Минздрава и американскими компаниями.

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Украина подписала соглашение лишь с одним поставщиком вакцин – китайской компанией Sinovac. Государство планирует закупить 5 миллионов доз препарата. Однако если эффективность этого препарата окажется ниже, чем 70%, то Украина расторгнет договор.

Государство ожидает поставок вакцины против COVID-19 уже в феврале 2021 года.

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что шансы появления вакцины от Pfizer и BioNTech на украинском рынке – нулевые, ведь количество вакцин ограничено, а у самой компании все уже давно раскуплено.

Обратите внимание! Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос о готовности украинцев сделать прививку от COVID-19. Согласно результатам, если прививка будет бесплатной, то 43% респондентов планируют вакцинироваться, но 52% не будут ее делать. Подробнее об этом – читайте здесь.