Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина договорилась о поставках 4 вакцин от коронавируса. Говорится о препаратах от компаний Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa и Novavах.

Такое заявление глава государства сделал во время Всеукраинского форума по коронавирусу "Украина 30".

Читайте также Готов собственным примером показать, что вакцинация безопасна, – Зеленский

Мы договорились о поставках в Украину вакцин от компаний Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa и Novavах. Первый этап вакцинации начнется уже в этом месяце. Первыми вакцину получат наши медики, военные и нацгвардейцы,

– сказал президент.

Украина получит 117 тысяч доз вакцины Pfizer-BioNtech

В ближайшее время Украина получит 117 тысяч доз вакцины Pfizer-BioNtech в рамках инициативы COVAX для начала вакцинации наших медиков.

По этой же программе в феврале – марте начнется поставка от 2,2 до 3,7 миллиона доз вакцины AstraZeneca. Есть договоренность о поставке 1,9 миллиона доз вакцины Sinovac Biotech.

Вакцинация в Украине: коротко



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала