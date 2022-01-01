Дополнительные закупки осуществили по заказу Министерства здравоохранения Украины. На это потратили почти 25 миллионов гривен.
Внимание Эффективные способы, которые помогут держать иммунитет в тонусе
Соглашение подписали со швейцарской компанией-производителем препарата на дозакупку. Лекарства должны доставить до 1 марта 2022 года.
Так, 30 декабря предприятие договорилось о доставке:
- 2300 флаконов дозировкой 200 мл/10 мл за 21,3 миллиона гривен. Цена за единицу – 9 259 гривен;
- 840 флаконов дозировкой 80 мл/4 мл за 3,06 миллиона гривен. Цена за единицу – 3 650 гривен.
- Общая стоимость товара составила 24,36 миллионов гривен.
Все, что известно о тоцилизумабе
Этот препарат относится к группе иммунодепрессантов. То есть он уменьшает активность иммунной системы. Его используют для лечения артритов различной тяжести.
Препарат действует на осложнение коронавируса, то есть, на воспаление, которое создает COVID-19. Он снижает гиперактивность иммунной системы, которая является причиной дыхательной недостаточности и тем самым помогает человеку не задохнуться. То есть он не влияет на сам вирус, поэтому для профилактики его принимать не нужно
В Италии и Китае еще в начале марта 2020 года заявили о положительном результате лечения больных коронавирусом препаратом против ревматоидного артрита тоцилизумаб (Tocilizumab) производства фармацевтической компании Roche. Но препарата тогда еще не было в официальных рекомендациях авторитетных источников.
Однако уже в октябре 2020 года в новом исследовании подтвердили эффективность тоцилизумаба против COVID-19. Результаты испытаний опубликовали в JAMA Internal Medicine. Данные показали: чуть более 27% пациентов с коронавирусом, которые находились в отделении интенсивной терапии и получали тоцилизумаб, умерли в течение месяца. Среди тех, кто не принимал препарата, эта доля составила 37%.
- Уже 9 декабря 2021 года Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило использование тоцилизумаба для лечения пациентов с тяжелым течением коронавирусной болезни.
- 18 августа 2021 года ВОЗ рекомендовала тоцилизумаб для лечения тяжелых случаев COVID-19. Выводы сделали на основе 27 клинических исследований, в которых приняли участие 10 000 пациентов.