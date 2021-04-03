Министр здравоохранения Максим Степанов считает, пока в мире идет борьба за вакцину от коронавируса, Украина должна производить свой препарат.

Украина может производить свою вакцину от COVID-19

Он отметил, что украинская вакцина может быть дороже, однако ее производство – вопрос национальной безопасности.

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Максим Степанов “Сегодня, когда в мире идет настоящая война за вакцины, когда правительства стран накладывают запрет на экспорт законтрактованных и проплаченных нами партий вакцин, выход один – начать производить свою”.

Что для этого нужно

По словам главы Минздрава, для начала производства вакцин на территории Украины необходимо внести изменения в законодательство и предоставить приоритет при госзаказе украинским фармпроизводителям.

Максим Степанов “Они готовы вкладывать в это средства, но им нужны гарантии – что государство будет покупать именно у них, потому что конкурировать с крупными фармпроизводителями по цене они не смогут”.

Коротко о вакцинации в Украине