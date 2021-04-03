Украина должна производить свою вакцину от коронавируса: что для этого нужно
Министр здравоохранения Максим Степанов считает, пока в мире идет борьба за вакцину от коронавируса, Украина должна производить свой препарат.
Источник:фейсбук Максима Степанова
Украина может производить свою вакцину от COVID-19
Он отметил, что украинская вакцина может быть дороже, однако ее производство – вопрос национальной безопасности.
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Максим Степанов
“Сегодня, когда в мире идет настоящая война за вакцины, когда правительства стран накладывают запрет на экспорт законтрактованных и проплаченных нами партий вакцин, выход один – начать производить свою”.
Что для этого нужно
По словам главы Минздрава, для начала производства вакцин на территории Украины необходимо внести изменения в законодательство и предоставить приоритет при госзаказе украинским фармпроизводителям.
Максим Степанов
“Они готовы вкладывать в это средства, но им нужны гарантии – что государство будет покупать именно у них, потому что конкурировать с крупными фармпроизводителями по цене они не смогут”.
Коротко о вакцинации в Украине
- За сутки 18 814 человек привито от COVID-19.
- 286 647 человек вакцинировано с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу – 286 645 человек, завершили вакцинацию, то есть получили 2 дозы – 2 человека.
- Сейчас вакцинация в стране продолжается препаратом Covishield – все 500 тысяч доз с первой поставки вакцины Covishield будут использоваться только для первой прививки.
- 25 марта Индия приостановила экспорт вакцины против коронавируса AstraZeneca, возобновят поставки препарата, вероятно, в апреле.
- В то же время в Украину прибыла партия CoronaVac, но пока ее не используют. Объяснили это тем, что нет нужных документов от компании, которая занималась поставкой препарата "Лекхим".
- Украина ожидает поставку 117 тысяч доз Pfizer в рамках программы COVAX до 15 апреля. Кроме того, Виктор Ляшко сообщил о дополнительном миллионе вакцин Pfizer до июня 2021 года.
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