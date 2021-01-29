Украина должна закупить 15 миллионов доз вакцины, – Ляшко
Украина нуждается в 15 миллионах доз вакцины от коронавируса. Это число составлено, исходя из социологических вопросов о вакцинации.
Источник: Кабинет министров
По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко такую цифру определили во время заседания оперативного штаба по противодействию COVID-19.
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Высчитать дозировку помогли социологические опросы.
Украина готова получить любую зарегистрированную вакцину
По словам Виктора Ляшко, холодовая цепь в Украине сегодня может обеспечить хранение любого вида вакцин (от -70°C до +8°C), которые уже прошли регистрацию.
Календарный план бесплатной вакцинации / Инфографика Кабмина
5 этапов вакцинации населения
Обратите внимание! Минздрав представил "дорожную карту" вакцинации против коронавируса в Украине – предусмотрено 5 этапов вакцинации. Согласно ему, бесплатный доступ к вакцине будет обеспечен всем гражданам страны.
План вакцинации украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
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