Украина нуждается в 15 миллионах доз вакцины от коронавируса. Это число составлено, исходя из социологических вопросов о вакцинации.

Источник: Кабинет министров

По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко такую цифру определили во время заседания оперативного штаба по противодействию COVID-19.

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Высчитать дозировку помогли социологические опросы.

Украина готова получить любую зарегистрированную вакцину

По словам Виктора Ляшко, холодовая цепь в Украине сегодня может обеспечить хранение любого вида вакцин (от -70°C до +8°C), которые уже прошли регистрацию.

Внимание! Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС одобрила соответствующий календарный план. Согласно которому, первыми смогут вакцинироваться медики стационаров COVID-19 и военные в зоне ООС. За февраль – апрель намерены сделать прививку 367 тысячам украинцев.

Календарный план бесплатной вакцинации / Инфографика Кабмина

5 этапов вакцинации населения

Обратите внимание! Минздрав представил "дорожную карту" вакцинации против коронавируса в Украине – предусмотрено 5 этапов вакцинации. Согласно ему, бесплатный доступ к вакцине будет обеспечен всем гражданам страны.



План вакцинации украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала