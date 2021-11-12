Впрочем, это еще не значит, что пик пройден. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

К теме Сейчас мы уже на пике, – Ляшко о ситуации с коронавирусом в Украине

По его словам, в Европе продолжается рост заболеваемости COVID-19. И Украина остается на третьем месте в Европе именно по уровню заболеваемости.

Игорь Кузин – глава Минздрава "В Украине появились первые признаки, которые могут говорить об определенной стабилизации ситуации. Однако это еще не стабилизация как факт".

Насколько улучшается ситуация

По словам главврача страны, вторую неделю подряд количество госпитализаций с коронавирусом находится на уровне примерно 5 тысяч человек в сутки. В среднем за это время выявляют 22 −23 тысячи.

В общей сложности, в течение 2 недель ситуация несколько стабилизируется. В частности, наблюдается меньший разрыв между выписками пациентов и госпитализациями. Также возникает все меньше и меньше потребности в добавлении новых больниц.

Но такая стабилизация ключевых эпидемиологических показателей еще не означает, что Украина прошла пик заболеваемости.

– заявил Кузин.

Что говорят другие специалисты

В то же время 5 ноября министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что по показателям Украина уже находится на пике этой волны. Ожидается, что после этого понемногу заболеваемость пойдет на спад.

Отметим! Ранее министр назвал особенности этой волны коронавируса в Украине: 93% госпитализированных больных COVID-19 – не вакцинированы. Почти все тяжелые случаи тоже происходят среди людей, которые не иммунизировались.

К тому же ученые Национальной академии наук (НАН) также спрогнозировали заболеваемость на следующие 2 недели. Они считают, что в Украине, скорее всего, прошел пик заболеваемости COVID-19. При этом в НАН считают, что пиковая смертность от последствий коронавируса и занятость больниц еще не пройдена.