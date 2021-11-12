Украина еще не прошла пик заболеваемости COVID-19, – Кузин

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявлял, что у Украины появились первые положительные признаки стабилизации количества пациентов с коронавирусом. Действительно, ключевые эпидемиологические показатели улучшаются.

Впрочем, это еще не значит, что пик пройден. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

К теме Сейчас мы уже на пике, – Ляшко о ситуации с коронавирусом в Украине

По его словам, в Европе продолжается рост заболеваемости COVID-19. И Украина остается на третьем месте в Европе именно по уровню заболеваемости.

Игорь Кузин – глава Минздрава "В Украине появились первые признаки, которые могут говорить об определенной стабилизации ситуации. Однако это еще не стабилизация как факт".

Насколько улучшается ситуация

По словам главврача страны, вторую неделю подряд количество госпитализаций с коронавирусом находится на уровне примерно 5 тысяч человек в сутки. В среднем за это время выявляют 22 −23 тысячи.

В общей сложности, в течение 2 недель ситуация несколько стабилизируется. В частности, наблюдается меньший разрыв между выписками пациентов и госпитализациями. Также возникает все меньше и меньше потребности в добавлении новых больниц.

Но такая стабилизация ключевых эпидемиологических показателей еще не означает, что Украина прошла пик заболеваемости.

– заявил Кузин.

Что говорят другие специалисты

В то же время 5 ноября министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что по показателям Украина уже находится на пике этой волны. Ожидается, что после этого понемногу заболеваемость пойдет на спад.

К тому же ученые Национальной академии наук (НАН) также спрогнозировали заболеваемость на следующие 2 недели. Они считают, что в Украине, скорее всего, прошел пик заболеваемости COVID-19. При этом в НАН считают, что пиковая смертность от последствий коронавируса и занятость больниц еще не пройдена.

Какая ситуация с коронавирусом в Украине В Украине за последние сутки подтвердили 24 058 новых случаев коронавирусной болезни. От осложнений COVID-19, к сожалению, умерли 750 человек. В свою очередь выздоровел 21 941 человек. Всего за все время пандемии в Украине официально сообщили о 3 179 577 случаях заболевания коронавирусом. По состоянию на 12 ноября 2 594 679 человек выздоровели. Жертвами коронавируса стали 75 607 жителей страны. Источник: Минздрав