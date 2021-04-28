Наталья Виноград заявила, что предыдущая вспышка коронавируса может быть связана с циркуляцией новых, более заразных штаммов SarS-CoV-2. А вот ослабление карантина на майские праздники может закончиться новой вспышкой болезни.
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Однозначно волна не пройдена, но есть тенденция к уменьшению интенсивности эпидемического процесса ... За прошедшую неделю она составляла 13% – это очень хороший показатель в целом по Украине. А если взять по западному региону, то около 20%. За исключением нескольких областей пошла стабилизация,
– заявила она.
Епидемиолог добавила, что в центральной Украине и на восточных территориях распространение новых штаммов началось позже.
Преимущественно это и была основная причина стремительного роста, поскольку контагиозность этих штаммов примерно в 2,7 – 3,2 раза выше,
– пояснила она.
Виноград заметила, что прирост заболеваемости был кратен степени заразности новых штаммов коронавируса.
Напомним, совсем недавно глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина начала постепенно выходить из третьей волны COVID-19.
Ситуация с коронавируса в Украине 28 апреля: что следует знать
Источник: фейсбук Максима Степанова
- За прошедшие сутки в Украине зарегистрировали 9590 случаев заражения коронавирусом. За этот же период в больницы госпитализировали 3623 больных. От осложнений болезни умер еще 441 человек. Выписали со вчерашнего 20 062 пациента.
- За все время пандемии коронавирус обнаружили у 2 047 838 жителей страны. 1 616 891 из них одолели болезнь, а умерли 43 391 пациент.
- Темпы вакцинации достаточно медленные. На протяжении прошедших суток прививки от коронавируса получили 19 590 человек. Всего с начала прививочной кампании привили 558 716 граждан. Из них только 9 человек получили 2 дозы вакцины (то есть полностью закончили вакцинацию).