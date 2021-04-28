Наталья Виноград заявила, что предыдущая вспышка коронавируса может быть связана с циркуляцией новых, более заразных штаммов SarS-CoV-2. А вот ослабление карантина на майские праздники может закончиться новой вспышкой болезни.

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Однозначно волна не пройдена, но есть тенденция к уменьшению интенсивности эпидемического процесса ... За прошедшую неделю она составляла 13% – это очень хороший показатель в целом по Украине. А если взять по западному региону, то около 20%. За исключением нескольких областей пошла стабилизация,

– заявила она.

Епидемиолог добавила, что в центральной Украине и на восточных территориях распространение новых штаммов началось позже.

Преимущественно это и была основная причина стремительного роста, поскольку контагиозность этих штаммов примерно в 2,7 – 3,2 раза выше,

– пояснила она.

Виноград заметила, что прирост заболеваемости был кратен степени заразности новых штаммов коронавируса.

Напомним, совсем недавно глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина начала постепенно выходить из третьей волны COVID-19.

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Источник: фейсбук Максима Степанова