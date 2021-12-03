В кулуарах парламента министр заверил, что COVID-вакцин в Украине достаточно. И если в ЕС утвердят 9-месячный интервал, то в Украине готовы повторить этот опыт.
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Если примут предложение ученых, одобрят на уровне парламента, то мы будем готовы повторить это все на территории Украины,
– заявил Виктор Ляшко.
Он отметил, что при разработке COVID-сертификатов Украина согласовывала всю нормативную базу в соответствии с законодательством ЕС.
Мы и технически готовы, и плюс наличие вакцин тоже говорит, что мы можем в любой момент запустить бустерную дозу и расширить возрастную категорию,
– добавил министр.
Сейчас срок действия COVID-сертификата о вакцинации в Украине составляет 12 месяцев.
Рекомендации относительно бустерных доз:
- Всемирная организация здравоохранения рекомендовала людям с иммунодефицитом получить третью, бустерную дозу вакцины против COVID-19.
- В то же время массовую вакцинацию дополнительными дозами эксперты ВОЗ не рекомендуют.
- Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) рекомендует вакцинироваться третьей дозой минимум через 6 месяцев после второй прививки.
- Также вакцинацию третьей дозой практикуют в Израиле – она помогла стране снизить распространение штамма Дельта.