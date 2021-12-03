Украина готова ввести бустерную дозу COVID-вакцины по примеру Европы

3 декабря 2021 , 13:06
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Источник:

РБК-Украина

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Украина готова ввести бустерную дозу вакцины против коронавируса по примеру Европы, если в ЕС примут такое решение.

В кулуарах парламента министр заверил, что COVID-вакцин в Украине достаточно. И если в ЕС утвердят 9-месячный интервал, то в Украине готовы повторить этот опыт.

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Если примут предложение ученых, одобрят на уровне парламента, то мы будем готовы повторить это все на территории Украины,
– заявил Виктор Ляшко.

Он отметил, что при разработке COVID-сертификатов Украина согласовывала всю нормативную базу в соответствии с законодательством ЕС.

Мы и технически готовы, и плюс наличие вакцин тоже говорит, что мы можем в любой момент запустить бустерную дозу и расширить возрастную категорию,
– добавил министр.

Обратите внимание: Еврокомиссия предлагает сократить срок действия COVID-сертификата о вакцинации с 12 до 9 месяцев. Для продления документа потребуется бустерная доза. Такие изменения предлагают ввести с 10 января 2022 года.

Сейчас срок действия COVID-сертификата о вакцинации в Украине составляет 12 месяцев.

Рекомендации относительно бустерных доз:

  • Всемирная организация здравоохранения рекомендовала людям с иммунодефицитом получить третью, бустерную дозу вакцины против COVID-19.
  • В то же время массовую вакцинацию дополнительными дозами эксперты ВОЗ не рекомендуют.
  • Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) рекомендует вакцинироваться третьей дозой минимум через 6 месяцев после второй прививки.
  • Также вакцинацию третьей дозой практикуют в Израиле – она помогла стране снизить распространение штамма Дельта.
Автор: Анастасія Кушпіт