Украина готова ввести бустерную дозу COVID-вакцины по примеру Европы

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Украина готова ввести бустерную дозу вакцины против коронавируса по примеру Европы, если в ЕС примут такое решение.

В кулуарах парламента министр заверил, что COVID-вакцин в Украине достаточно. И если в ЕС утвердят 9-месячный интервал, то в Украине готовы повторить этот опыт.

К теме Врожденный и приобретенный иммунитет: в чем разница

Если примут предложение ученых, одобрят на уровне парламента, то мы будем готовы повторить это все на территории Украины,

– заявил Виктор Ляшко.

Он отметил, что при разработке COVID-сертификатов Украина согласовывала всю нормативную базу в соответствии с законодательством ЕС.

Мы и технически готовы, и плюс наличие вакцин тоже говорит, что мы можем в любой момент запустить бустерную дозу и расширить возрастную категорию,

– добавил министр.

Еврокомиссия предлагает сократить срок действия COVID-сертификата о вакцинации с 12 до 9 месяцев. Для продления документа потребуется бустерная доза. Такие изменения предлагают ввести с 10 января 2022 года.

Сейчас срок действия COVID-сертификата о вакцинации в Украине составляет 12 месяцев.

Рекомендации относительно бустерных доз: