Сейчас Министерство здравоохранения, соответствующие рабочие группы решают вопросы логистики, хранения вакцин против COVID-19. Ведь условия для этого зависят именно от того, вакцины каких компаний получит Украина.

Вакцины некоторых производителей, в частности Pfizer должны храниться при ультранизких температурах – минус 70 градусов. Об этом в эфире 24 канала рассказал президент Ассоциации анестезиологов Украины Сергей Дубров.

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Зато вакцина от компании AstraZeneca может храниться в обычных условиях. То есть, при минус 2 – минус 8 градусах.

Именно поэтому условия хранения зависят напрямую от того, какие вакцины получат украинцы. Дубров отметил, что особые условия необходимы для вакцин, которые хранятся в ультранизких температурах – при минус 70.

Дубров: проводятся переговоры по закупке не только вакцины AstraZeneca

Врач-анестезиолог отметил, что сейчас проводят переговоры по закупке вакцин других производителей. В частности, не только предусмотренных передачей для Украины в инициативе COVAX.

Думаю, когда уменьшится пик вакцинации в странах Европы, США, то и предложений на этом рынке будет больше. Поэтому будет проще договориться с такими производителями, как Moderna или Pfizer о приобретении новых доз вакцины,

– пояснил он.

По мнению Сергея Дуброва, есть позитив в том, что Украина чуть позже начнет проводить вакцинацию населения. "Ведь тогда мы будем видеть результаты вакцинации, эффективность и побочные эффекты в других странах", – отметил он.