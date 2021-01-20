Украина будет готова выдавать справки о прививках, когда паспорта вакцинации против коронавируса введут на международном уровне. Пока же данные о привитых будут заносить в электронную систему здравоохранения.

Будут ли в Украине паспорта вакцинации против COVID-19

Украина готовится ввести паспорта вакцинации против коронавируса. Об этом 19 января заявили в эфире одного из украинских телеканалов со ссылкой на главного санитарного врача Виктора Ляшко , пишет 24 канал.

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"Государство заинтересовано сделать прививку бесплатно для всех слоев нашего населения", – заверил Ляшко. И имеет для этого все ресурсы. А данные о привитых будут заносить в электронную систему здравоохранения.

Когда же на международном уровне введут обязательные паспорта вакцинации, то украинские врачи уже будут готовы оперативно выдать справку о прививках.

Что о COVID-паспортах в Украине говорили ранее

14 января министр здравоохранения Максим Степаном заявил, что украинцы, как и европейцы, будут получать паспорта в подтверждение прививки от коронавируса. А массовую вакцинацию в Украине начнут в феврале 2021.

А 11 января главный санврач Виктор Ляшко говорил, что Украина уже изучает вопрос COVID-паспортов. С акцентом на то, может или не может вакцинированный человек инфицировать других.

К слову, как будет работать система паспортизации вакцинированных против коронавируса у наших соседей – в Польше – можно прочитать по этой ссылке.



Этапы вакцинации в Украине / Инфографика 24 канала