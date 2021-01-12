Украина планирует ввести свидетельства о проведении вакцинации от коронавируса. Однако этот вопрос пока рассматривают.

Практика таких свидетельств является международной

Детали документа в ходе традиционного брифинга 12 января обнародовал главный санитарный врач Виктор Ляшко. Он подчеркнул, что речь идет не о так называемых "ковидных паспортах", иммунных паспортах о проведении вакцинации, а именно о международных свидетельствах. Об этом сообщает 24 канал.

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Использование международных свидетельств о проведении вакцинации – это не что-то новое. Этот документ предусмотрен международными медико-санитарными правилами, одобренными всеми государствами-членами Всемирной организации здравоохранения. Этот документ функционирует с 2005 года,

– сказал Ляшко.

Он добавил, что до пандемии коронавируса такое свидетельство выдавали чаще всего после вакцинации от желтой лихорадки. И этот документ требовали при пересечении границы в странах, где была вероятность инфицирования вышеуказанным недугом. Кроме того, некоторые страны требуют свидетельства о вакцинации от полиомиелита.

Ситуация с пандемией COVID-19

По словам Ляшко, многие страны воспользовались медико-санитарными правилами и установили дополнительные требования для иностранцев относительно пересечения границы. Это санитарные требования, направленные на остановку распространения коронавируса.

Что касается Украины, то она также воспользовалась такой возможностью. Согласно установленным правилам, приезжающие иностранцы должны иметь:

полис страхования, который покроет лечение от коронавируса на территории Украины,

отрицательный ПЦР-тест (в случае его отсутствия будет 14-дневная самоизоляция).

После появления вакцины от коронавируса некоторые страны воспользовались возможность и заменяют полисы страхования, ПЦР-тесты на международные свидетельства о проведении вакцинации. Украина этот вопрос пока рассматривает, но пока не внедряет,

– рассказал главный санитарный врач.

Он объяснил, что украинская власть будет более подробно рассматривать этот вопрос, когда получит информацию, не распространяет ли коронавирус вакцинированный человек.

Также Ляшко отметил, что международные медико-санитарные правила позволяют выдавать международные свидетельства о вакцинации только в случае, если вакцину позволила ВОЗ. Сегодня такое разрешение получила вакцина от Pfizer.

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Вакцинация в Украине: коротко

По данным Офиса Президента, Украина получит 1,8 миллиона доз вакцины от COVID-19 по подписанному Минздравом контракту с китайской компанией Sinovac Biotech.

Первую партию вакцины в 700 тысяч доз должны доставить в Украину в течение 30 дней после официальной регистрации. Впоследствии было уточнение, что речь идет о 1,9 миллиона доз вакцины, которые будут поставлять в феврале.

В то же время Украина ожидает первые поставки вакцины от коронавирусной болезни COVID-19 по программе COVAX в марте 2021 года.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, основной целью Национального плана вакцинации от коронавируса является прививка 50% населения, то есть почти 21 миллиона человек.

Ранее план вакцинации предусматривал 4 этапа и приоритетные группы. Правда, в Минздраве заявляли, что его будут обновлять.

План вакцинации украинцев от коронавируса / Инфографика 24 канала