Речь идет о Pfizer, CoronaVac компании SinoVac и AstraZeneca. Об этом рассказал главный санитарный врач страны Игорь Кузин.

Внимание В Минздраве ответили, будет ли Janssen в Украине

По его словам, скорее всего будет американская вакцина Novavax, сейчас подходят к концу исследования. Кроме этого, ведутся переговоры по поставкам Johnson & Johnson и Moderna.

Внимание! Министерство здравоохранения в Украине 5 июля зарегистрировало вакцину Janssen (Johnson & Johnson) против COVID-19 для экстренного медицинского применения.

"Не хочу забегать вперед и говорить, когда и в каком количестве они будут, однако, действительно, переговоры ведутся как по механизму COVAX, так и по закупкам. Надеемся, что эти вакцины также появятся на рынке Украины", – отметил Кузин.

Об имеющихся вакцинах

Относительно тех препаратов, которые есть в Украине:

У нас есть законтрактованный Pfizer – до 20 миллионов доз. В ближайшие месяцы должны выйти на стабильный график поставки. Продолжают выполнять контракт по CoronaVac. Речь идет о почти 5 миллионах доз этой вакцины, которые мы можем получить к концу 2021 года. Некоторые страны предоставляют Украине AstraZeneca как гуманитарную помощь, потому что они уже завершили свои циклы вакцинации.

Тем не менее, эти поставки могут откладываться даже на начало 2022 года, в зависимости от потребности.

Игорь Кузин – главный санврач "В общем, у нас подписаны контракты или законтрактовано более 30 миллионов доз вакцин от COVID-19".

Министр также пообещал, что в ведомстве рассчитывают на то, что удастся выполнить амбициозный план вакцинации – 10 миллионов прививок.

Известные вакцины против коронавируса: сравнение / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала