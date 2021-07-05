Украина имеет контракты на более 30 миллионов доз вакцин, – главный санврач Кузин
Источник:ТСН
Украина сейчас имеет доступ почти ко всем вакцинам, которые есть на мировом рынке. То есть, есть 3 основных типа препаратов, которые мы используем.
Речь идет о Pfizer, CoronaVac компании SinoVac и AstraZeneca. Об этом рассказал главный санитарный врач страны Игорь Кузин.
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По его словам, скорее всего будет американская вакцина Novavax, сейчас подходят к концу исследования. Кроме этого, ведутся переговоры по поставкам Johnson & Johnson и Moderna.Внимание! Министерство здравоохранения в Украине 5 июля зарегистрировало вакцину Janssen (Johnson & Johnson) против COVID-19 для экстренного медицинского применения.
"Не хочу забегать вперед и говорить, когда и в каком количестве они будут, однако, действительно, переговоры ведутся как по механизму COVAX, так и по закупкам. Надеемся, что эти вакцины также появятся на рынке Украины", – отметил Кузин.
Об имеющихся вакцинах
Относительно тех препаратов, которые есть в Украине:
- У нас есть законтрактованный Pfizer – до 20 миллионов доз. В ближайшие месяцы должны выйти на стабильный график поставки.
- Продолжают выполнять контракт по CoronaVac. Речь идет о почти 5 миллионах доз этой вакцины, которые мы можем получить к концу 2021 года.
- Некоторые страны предоставляют Украине AstraZeneca как гуманитарную помощь, потому что они уже завершили свои циклы вакцинации.
Тем не менее, эти поставки могут откладываться даже на начало 2022 года, в зависимости от потребности.
Игорь Кузин – главный санврач
"В общем, у нас подписаны контракты или законтрактовано более 30 миллионов доз вакцин от COVID-19".
Министр также пообещал, что в ведомстве рассчитывают на то, что удастся выполнить амбициозный план вакцинации – 10 миллионов прививок.