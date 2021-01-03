Глава Минздрава Максим Степанов самостоятельно назначил поставщика вакцины против коронавируса для Украины.

Степанов превысил свои полномочия. Об этом заявил председатель госпредприятия "Медицинские закупки" Арсен Жумадилов.

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По состоянию на середину декабря 2020 года в мире было 7,25 миллиардов заказанных вакцин против коронавируса. А для Украины производители должны были зарезервировать 40 милилонов доз вакцин. Кроме 8 миллионов доз через механизм распределения COVAX, заказы на коммерческой основе должны были бы достичь 32 млн доз. Но по состоянию на 29 декабря подписанных соглашений о закупке вакцин в Украине было 0.

Жумадилов подчеркнул, что еще с весны 2020 года МЗ должно было подписать минимум 4 – 5 сделок с несколькими производителями, которые тогда еще разрабатывали вакцины по различным технологиям. И необходимо было прописать исчерпывающий перечень требований к вакцинам, которые могут стать основанием для непринятия товара.

Но Минздрав уполномочило ГП на проведение закупки только 10 декабря. По состоянию на 18 декабря диалог по заключению договоров поставки в кратчайшие сроки велся с несколькими производителями.

Но Степанов вмешался в переговорный процесс "Медзакупок"

Как рассказал Жумадилов, 21 декабря Максим Степанов во время совещания у премьер-министра заявил о срыве переговоров с производителями вакцин из-за того, что ГП требовало банковскую гарантию на предоплату. При этом глава ГП подчеркнул, что это стандартная процедура.

Поэтому глава Кабмина Денис Шмыгаль поручил предприятию работать с рынком исключительно через МЗ. В этот же день Степанов подтвердил, что все действия по закупке вакцины должны соглашаться министерством.

То ли из-за непонимания специфики функционирования финансовых инструментов, то с умыслом устранить ГП от прямых переговоров, министр выдал это наше требование к поставщикам как угрозу срыва,

– написал Жумадилов.

Это при том, что производитель в тот же день заявил о готовности предоставить банковскую гарантию на предоплату. В итоге по состоянию на утро 28 декабря ГП получило ответ только от одного поставщика, с которым и заключило договор.

Министр, по сути, сам определил поставщика. По моей информации, Украина могла получить цену минимум на 1 доллар США ниже финальной, если бы ГП вело переговоры самостоятельно, создав конкуретное давление на поставщика,

– рассказал Жумадилов.

Он добавил, что если бы не действия МЗ, сейчас Украина могла бы иметь уже 2 контракта о закупке 2 разных вакцин.

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