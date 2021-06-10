Дмитрий Кулеба сообщил, что теперь украинцы, получившие свидетельство о полной вакцинации, смогут свободно путешествовать в Молдову.

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Это уже второе государство, с которым мы заключили такое соглашение. Работаем над тем, чтобы перечень открытых для украинцев стран все больше увеличивался,

– добавил Кулеба.

В заявлении не уточняется конкретная дата, с которой начинается взаимное признание. Признание свидетельств означает, что Молдова признает прививки всеми вакцинами, сертифицированными для использования в Украине, включая индийскую Covishield и китайскую CoronaVac.

К слову, в Молдове используются вакцины Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, китайские Sinopharm i Sinovac и российский "Спутник V".

Ранее Венгрия стала первой из стран ЕС, которая согласилась признавать украинские свидетельства о прививках.



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