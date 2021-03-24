Депутат от "Слуги народа", председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий сообщил, что поставки следующей партии вакцины AstraZeneca (CoviShield) могут отложить из-за информационной кампании, которую "развернули против индийской вакцины".

По словам Радуцкого, МИД получил письмо от посольства Индии, в котором подчеркивается недопустимость дискредитационных заявлений относительно Индии как производителя медицинских препаратов и вакцины AstraZeneca (CoviShield).

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Следовательно, украинские Минздрав и МИД должны как можно быстрее сделать все необходимое, чтобы убедить индийских партнеров в непричастности государства и украинского общества к дискредитации поставщика вакцин.

Что заявили в компании

Индийская сторона отмечает, что вакцина AstraZeneca (CoviShield) абсолютно безопасный и эффективный препарат, что подтверждено Всемирной организацией здравоохранения. Только на территории Европы и Индии использовали более 50 миллионов доз препарата.

Поставка под угрозой

Украина законтрактовала 1,5 миллиона доз вакцины производства Индии. Но для производителя не проблема передать эту партию другим заказчикам.

Спрос на вакцины в мире значительно превышает возможности производства.

Накануне клинические испытания вакцины от коронавируса AstraZeneca в США продемонстрировали эффективность и безопасность препарата, в том числе отсутствие повышенного риска образования тромбов.

Михаил Радуцкий “По моей информации, Президент Владимир Зеленский поручил министрам Максиму Степанову и Дмитрию Кулебе найти дополнительные способы для ускорения поставка следующей партии вакцины CoviShield в Украину".

Внимание! Министерство здравоохранения и МИД Украины должны как можно быстрее сделать все необходимое, чтобы убедить индийских партнеров в непричастности государства и украинского общества к дискредитации поставщика вакцин.

Это единственная вакцина, которая есть в Украине

23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины AstraZeneca – 500 тысяч доз, их хватит на прививку против COVID-19 для 250 тысяч человек.

Срок годности полмиллиона индийских вакцин против коронавируса, которые Украина получила 23 февраля, заканчивается 23 июня 2021 года.