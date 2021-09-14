Украина может не успеть использовать всю вакцину AstraZeneca до конца срока годности

Сейчас в Украине осталось около 3 миллионов доз вакцины от компании AstraZeneca. Их срок годности выйдет в конце октября и в конце ноября.

При текущих темпах вакцинации Украина может не использовать все дозы вакцины от компании AstraZeneca до конца срока их годности. Это прогнозируют в Киевской школе экономики (KSE).

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Сейчас встает вопрос, успеет ли Украина использовать имеющиеся вакцины до конца срока их годности. В частности, пока остаются не введенными около 3 миллионов доз вакцины AstraZeneca со сроком годности до конца октября и конца ноября,

– рассказал руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко.

Ганиченко отметил, что, учитывая темпы вакцинации в Украине, риск не использовать партию вакцины полностью растет с каждым днем.

Для того, чтобы избежать порчи препарата, в ведомстве рекомендуют увеличить темпы его использования в 5 раз, делая им не менее 45 тысяч прививок ежедневно. Но решение необходимо принять уже сейчас.

По мнению Ганиченко, объемы вакцинации конкретным препаратом можно увеличить с помощью введения обязательной вакцинации отдельных групп населения и послаблений для вакцинированных, и, конечно, увеличением использования вакцины именно от компании AstraZeneca.

В KSE предлагают и другие варианты:

Передать препараты другим странам, которые активно используют эту вакцину или имеют низкие уровни вакцинации,

Вводить первую дозу AstraZeneca, а вторую Pfizer или Moderna (распространенная практика среди стран ЕС),

Вводить первую дозу вакцины от компании Sinovac, а вторую – AstraZeneca (стратегия вакцинации Таиланда).

Вводить третью бустерную дозу вакцины от AstraZeneca,

Частично ограничить использование других вакцин.

Руководитель Центра экономики здравоохранения KSE отметил, что все эти решения должны сопровождаться эффективным менеджментом и активным желанием людей вакцинироваться.