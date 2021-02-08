Украина ведет переговоры с иностранными правительствами о передаче излишков вакцины от коронавирусной инфекции. Сейчас украинское правительство договаривается с Польшей.

Президент Владимир Зеленский сообщил на "Всеукраинском форуме Украины 30. Коронавирус: вызовы и ответы" о том, что Украина ведет переговоры с другими странами о судьбе излишков вакцины.

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У нас есть прямые переговоры со странами, которые нам будут отдавать свои излишки. Сейчас есть контакты с Польшей,

– заявил президент Украины.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен также рассказала, что попросила страны ЕС пожертвовать часть своих вакцин от коронавируса Украине.

"Благодаря COVAX врачи и медперсонал Украины получат первые вакцины уже в этом месяце. Еще миллионы доз вакцины поступят в Украину до лета. Европейский Союз – крупнейший донор инициативы COVAX, и мы этим гордимся. И еще вдобавок COVAX я попросила других членов ЕС пожертвовать часть их вакцин Украине", – отметила она.

Добавим, что Украина в рамках глобального механизма COVAX рассчитывает получить от 8 до 16 миллионов доз вакцины от коронавируса.



Этапы вакцинации в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала