Украина может получить вакцину от COVID-19 вне очереди, но есть условие
Ожидается, что первые дозы вакцины от коронавируса Украина должна получить уже в конце февраля – начале марта. Однако МИД Украины и президент ведут переговоры с производителями, чтобы получить вакцину как можно раньше.
В ответ на внеочередную поставку вакцины в Украину, наша страна предлагает производителям свои услуги по транспортировке на самолете "Мрия". Об этом заявил нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий в эфире одного из украинских телеканалов, пишет 24 канал.
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Радуцкий пояснил, что Украина предложит производителям вакцины против COVID-19 услуги транспортировки препарата в разные страны крупнейшим грузовым самолетом "Мрия". Нардеп добавил, что таким образом Украина рассчитывает ускорить получение вакцины.
Но на сегодня усилиями Министерства иностранных дел, президента Украины ведутся переговоры с производителями, с президентами стран, где находятся производители, чтобы получить эту вакцину как можно раньше,
– добавил он.
Радуцкий рассказал, что правительство готовит предложение для таких производителей, как:
- Pfizer,
- BioNTech,
- AstraZeneca.
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Нардеп также отметил, что Ан-225 "Мрия" можно модернизировать, чтобы самолет поддерживал необходимую температуру для перевозки вакцины. А это-примерно -70 градусов.
Что известно об Ан-225"Мрия"?
Украинский самолет Ан-225" Мрия " является крупнейшим грузовым авиасудном в мире. Во время пандемии коронавируса он пригодился. Его большая грузоподъемность помогает доставить груз в любую точку мира. Украинский самолет доставлял медицинское оборудование в Варшаву, Францию, а также доставил в Украину медицинский груз из Китая.
Источник: 24 канал
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