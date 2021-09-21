Ведь сейчас ситуация с COVID-19 стремительно ухудшается. Такой прогноз озвучил в эфире 24 канала руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

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В Украине начинается довольно крупная вспышка COVID-19, – Ганиченко

По его словам, когда какая-то страна выходит на передовые показатели, стоит понимать 2 вещи:

или это именно там ситуация с коронавирусом становится хуже;

или в остальных государствах начинает спадать вспышка.

Уже со следующей недели мы ожидаем, что действительно Украина может попасть в пятерку стран с самым высоким уровнем заболеваемости на 100 тысяч населения,

– отметил он.

И объяснил, сейчас в крупных европейских странах есть либо стабильная ситуация, либо даже спад. Но в течение последних трех месяцев 11 из 15 великих держав показывали серьезный рост. Зато Украина прошла этот период достаточно плавно.

"Сейчас у нас начинается довольно большая вспышка, которая была у других. То есть это сочетание двух вещей", – рассказал Ганиченко.

Он также добавил, что в остальных странах Европы заболеваемость уменьшается. Именно поэтому Украина и будет двигаться в такую пятерку лидеров по уровню распространения COVID-19.

Ганиченко о распространении коронавируса в Украине: смотрите видео

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