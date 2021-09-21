Ведь сейчас ситуация с COVID-19 стремительно ухудшается. Такой прогноз озвучил в эфире 24 канала руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.
Читайте также Украина в этом году не вернется в зеленую карантинную зону, – КШЕ
В Украине начинается довольно крупная вспышка COVID-19, – Ганиченко
По его словам, когда какая-то страна выходит на передовые показатели, стоит понимать 2 вещи:
- или это именно там ситуация с коронавирусом становится хуже;
- или в остальных государствах начинает спадать вспышка.
Уже со следующей недели мы ожидаем, что действительно Украина может попасть в пятерку стран с самым высоким уровнем заболеваемости на 100 тысяч населения,
– отметил он.
И объяснил, сейчас в крупных европейских странах есть либо стабильная ситуация, либо даже спад. Но в течение последних трех месяцев 11 из 15 великих держав показывали серьезный рост. Зато Украина прошла этот период достаточно плавно.
"Сейчас у нас начинается довольно большая вспышка, которая была у других. То есть это сочетание двух вещей", – рассказал Ганиченко.
Он также добавил, что в остальных странах Европы заболеваемость уменьшается. Именно поэтому Украина и будет двигаться в такую пятерку лидеров по уровню распространения COVID-19.
Ганиченко о распространении коронавируса в Украине: смотрите видео
Ситуация с коронавирусом в Украине: последние новости
- По состоянию на 21 сентября уровень заболеваемости COVID-19 превышен в 22 областях. Самые высокие показатели зафиксировали в Черновицкой, Луганской и Тернопольской областях.
- На фоне ухудшения ситуации, с 23 сентября во всех регионах начинают действовать ограничения желтой зоны эпидопасности.
- В то же время украинцы, которые полностью вакцинировались или получили первую дозу, не будут иметь ограничений в посещении заведений и событий.