Украина начинает вакцинировать жителей оккупированных территорий Донбасса и Крыма

21 мая 2021 , 17:21
Читати новину українською

Источник:

Минздрав Украины

Украина в ближайшее время начнет вакцинировать от COVID-19 жителей временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и АР Крым.

Жители оккупированных территорий и Крыма получат прививки против коронавируса китайской вакциной CoronaVac.

Читайте также Ляшко анонсировал поставки американской вакцины против коронавируса

Министерство здравоохранения сообщило, что еще 500 тысяч доз вакцины CoronaVac/Sinovac прошли лабконтроль и распределены по регионам. Вакцины начнут развозить 24 мая.

Согласно решению Оперативного штаба Министерства здравоохранения по вакциноуправляемым инфекциям CoronaVac из этой партии используют для прививки таких приоритетных групп:

  • военнослужащие Вооруженных Сил Украины;
  • граждане Украины, которые находятся на временно оккупированных территориях (приоритетно в возрасте от 65 лет, вакцинируют пункты прививки Донецкой, Луганской, Херсонской областей, расположенные на подконтрольной Правительству Украины территории);
  • работники патрульной полиции, Национальной гвардии;
  • Государственной миграционной службы;
  • военнослужащие Государственной службы специальной связи и защиты информации;
  • работники органов прокуратуры;
  • работники топливно-энергетического комплекса;
  • члены официальных делегаций на участие в XXIV зимних Олимпийских и XIII Паралимпийских зимних играх, которые состоятся в феврале 2022 года в г. Пекин, и в ХХІ Дефлимпийских играх, которые состоятся в мае 2022 года в Бразилии;
  • работники санаторно-курортных учреждений.

Темпы вакцинации в Украине

Источник: Минздрав

За минувшие сутки, 20 мая, в Украине против коронавируса вакцинировали 18 913 людей. 6 287 из них получили первую дозу вакцины, а 12 626 получили вторую дозу. Прививки проводили 289 мобильных бригад и в 382 пунктах прививки.

С начала вакцинальной кампании против коронавируса вакцинировали 971 034 жителей страны. Из них первую дозу получили 971 032 человека. Закончили вакцинацию, то есть получили 2 дозы вакцины, 60 696 людей. Всего в стране использовали 1 031 728 доз COVID-вакцин.

Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала

 

Автор: Анастасія Сімсек