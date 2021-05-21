Украина начинает вакцинировать жителей оккупированных территорий Донбасса и Крыма

Украина в ближайшее время начнет вакцинировать от COVID-19 жителей временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и АР Крым.

Жители оккупированных территорий и Крыма получат прививки против коронавируса китайской вакциной CoronaVac.

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Министерство здравоохранения сообщило, что еще 500 тысяч доз вакцины CoronaVac/Sinovac прошли лабконтроль и распределены по регионам. Вакцины начнут развозить 24 мая.

Согласно решению Оперативного штаба Министерства здравоохранения по вакциноуправляемым инфекциям CoronaVac из этой партии используют для прививки таких приоритетных групп:

военнослужащие Вооруженных Сил Украины;

граждане Украины, которые находятся на временно оккупированных территориях (приоритетно в возрасте от 65 лет, вакцинируют пункты прививки Донецкой, Луганской, Херсонской областей, расположенные на подконтрольной Правительству Украины территории);

работники патрульной полиции, Национальной гвардии;

Государственной миграционной службы;

военнослужащие Государственной службы специальной связи и защиты информации;

работники органов прокуратуры;

работники топливно-энергетического комплекса;

члены официальных делегаций на участие в XXIV зимних Олимпийских и XIII Паралимпийских зимних играх, которые состоятся в феврале 2022 года в г. Пекин, и в ХХІ Дефлимпийских играх, которые состоятся в мае 2022 года в Бразилии;

работники санаторно-курортных учреждений.

Темпы вакцинации в Украине

Источник: Минздрав

За минувшие сутки, 20 мая, в Украине против коронавируса вакцинировали 18 913 людей. 6 287 из них получили первую дозу вакцины, а 12 626 получили вторую дозу. Прививки проводили 289 мобильных бригад и в 382 пунктах прививки.

С начала вакцинальной кампании против коронавируса вакцинировали 971 034 жителей страны. Из них первую дозу получили 971 032 человека. Закончили вакцинацию, то есть получили 2 дозы вакцины, 60 696 людей. Всего в стране использовали 1 031 728 доз COVID-вакцин.

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