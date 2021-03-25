Темпы вакцинации в Украине остаются неутешительными. Регионы работают не на правильную прививку, а на статистику.

В частности происходит нарушение дорожной карты прививок. Такое мнение в эфире высказала экс-глава Министерства здравоохранения Зоряна Скалецкая.

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В Украине нарушают этапы вакцинации

По ее словам, в некоторых регионах вакцинируют людей, которые не являются публичными лицами и не находятся в категории трех первых этапов.

Регионы так хотят показать статистику, что нарушают и дорожную карту, и основной принцип этапности использования экстренности вакцинации в условиях пандемии,

– подчеркнула Скалецкая.

Она отметила, что Украине нужна не просто большая статистика, а вакцинация тех людей, которые в ней больше всего нуждаются. Прививать нужно в частности тех, кто находится в угрозе серьезно тяжелого течения, госпитализации и летальности (люди пожилого возраста и лица с хроническими заболеваниями).

Врачи – под угрозой ответственности

Каждая закупленная вакцина, как отметила экс-глава Минздрава, является государственным имуществом. Того, кто является распорядителем использования государственного имущества и использует его с нарушением установленных правил, могут признать потом как осуществившего использование государственного имущества не по назначению.

Отметим! Глава комиссии по биобезопасности Совета нацбезопасности и обороны Сергей Комисаренко заявил, что для создания коллективного иммунитета к COVID-19 надо вакцинировать хотя бы 30 миллионов украинцев.

"Это означает, что очень многих врачей ставят под угрозу возможной ответственности, нагнетая необходимость большой статистики", – добавила Скалецкая.

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Этапы вакцинации в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала