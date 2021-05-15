О готовности Украины к запуску COVID-сертификатов рассказал главный санитарный врач и замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.

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Перспектива внедрения COVID-сертификатов в Украине

Он отметил, что Украина участвует в 2 рабочих группах по введению таких сертификатов – от ВОЗ и от ЕС.

Они предлагают определенные привилегии для вакцинированных или людей с иммунитетом в условиях карантинных ограничений. То есть посещать концерты, кинотеатры, торговые центры и тому подобное. Что конкретно – это еще не решено,

– сообщил замминистра.

По его словам, сейчас все данные о вакцинации вносятся в электронную систему здравоохранения. Кроме того, работает группа специалистов из Минздрава, НСЗУ и Минцифри, которая взаимодействует с ВОЗ и ЕС и нарабатывает технические моменты, которые сразу после введения в ЕС введут и в Украине.

"Мы не будем белой вороной. Что будет утверждено ВОЗ – то будет и у нас, что будет в Евросоюзе – то будет и у нас", – подчеркнул Ляшко.

Он добавил, что Максим Степанов заявляет, что Украина будет готова запустить такие сертификаты до 1 июля 2021 года.

Ляшко отметил, что в ЕС и Израиле заявили, что будут признавать прививки всеми вакцинами, которые имеют разрешение от ВОЗ. Что касается вакцины от Sinovac, то пока она еще ждет разрешения.

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