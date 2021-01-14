Украина не будет использовать "низкосортные" вакцины против COVID-19, эффективность которых не подтвердили. В то же время правительство уже работает над получением качественных препаратов для прививки украинцев.

В частности, говорится о закупке западных вакцин от коронавируса вместо непроверенных. Об этом заявила депутат от фракции "Слуга народа" Леся Забуранная в фейсбуке.

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По ее словам, жизнью украинцев нельзя пренебрегать, поэтому нужно использовать только качественный препарат.

Мы не можем рисковать здоровьем наших граждан, поэтому закупим только лучшие вакцины на рынке, которыми можно будет пользоваться безопасно и эффективно,

– отметила депутат.

Обратите внимание! Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что несмотря на подписание Украиной договора о поставках вакцины против COVID-19 именно с китайской компанией Sinovac, ведомство ведет переговоры еще с рядом компаний. Подробнее об этом – читайте здесь.

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Поставка SinoVac в Украину: что известно

Группа фармкомпаний "Лекхим" объявила о заключении соглашения с SinoVak на поставку в Украину 5 миллионов доз препарата в первой половине 2021 года.

В 2022 году также планируют наладить производство вакцины в Украине.

Ранее препарат испытывали в Турции и Индонезии. Там уровень его эффективности превышал 90%. Однако участников исследования было немного.

Общественная организация "Пациенты Украины" обвинила главу Минздрава Максима Степанова в том, что он самостоятельно назначил компанию "Лекхим" для закупки китайских вакцин против коронавируса.



Готовы ли украинцы вакцинироваться / Инфографика 24 канала