Украина и еще 85 стран позже получат доступ к вакцине против коронавируса. Большинство таких стран на Африканском континенте.

Источник: Economist

В своих прогнозах аналитики опираются на соглашения о поставках вакцин, ограниченность производства, неуверенность в вакцинах, а еще количество населения и доступность медработников.

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Вероятнее всего, что самый быстрый массовый доступ к вакцине получат жители Европы, США, Сингапура, ОАЭ и Гонконга. Аналитики прогнозируют, что в этих странах вакцина будет доступна в широком доступе уже к концу 2021 года.

Зато Россия, Китай и Индия будут использовать собственные вакцины против коронавируса. Из-за высокой плотности населения программа массовой иммунизации в этих странах может растянуться до конца 2022 года.



Доступ стран к вакцинации / инфографика The Economist

Задержка вакцинации в Украине: что известно

По состоянию на январь 2021 года Украина подписала соглашение лишь с одним поставщиком вакцин – китайской компанией Sinovac. Государство должно закупить 5 миллионов доз препарата. Но сделка может сорваться, если эффективность вакцины составит менее 70%.

Сейчас переговоры ведутся еще с 2 производителями. Подробности сделки пока не разглашают.

Ранее главный санврач страны и заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко рассказал, что шансы появления вакцины от Pfizer и BioNTech на украинском рынке – нулевые. Количество вакцин ограничено, а у самой компании все раскуплено задолго наперед.

Председатель госпредприятия "Медицинские закупки" Арсен Жумадилов ранее рассказал, что еще с весны 2020 года Минздрав должен был подписать по крайней мере 4 – 5 соглашений с несколькими производителями, которые тогда еще разрабатывали вакцины по разным технологиям. И, если бы не промедление Минздрава, сейчас Украина могла бы иметь уже 2 контракта о закупке 2 различных вакцин.

Министр здравоохранения Максим Степанов не считает, что Украина отстает и называет заявления критиков "манипуляцией".

Первый этап вакцинации в стране должен начаться в феврале 2021 года. Препаратами, которые страна получит в рамках программы COVAX для вакцинации групп риска. Минздрав ожидает получить 700 тысяч доз вакцин от китайской компании Sinovac и еще 210 тысяч от Pfizer.



Этапы вакцинации в Украине / инфографика 24 канала