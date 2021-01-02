Виктор Ляшко заявил, что Украина не будет регистрировать российскую так называемую вакцину против коронавируса "Спутник V". Все потому, что препарат не прошел третий этап клинических испытаний.

Что сказал Ляшко

Наше государство будет использовать только те вакцины против COVID-19, которые успешно прошли все этапы исследования. Об этом главный санитарный врач Украины Ляшко написал на своей странице в фейсбуке.

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Все слухи и политические заявления о государственной регистрации в Украине российской вакцины-кандидата не соответствуют действительности,

– отметил чиновник.

Он добавил, что Украина решила регистрировать вакцины, зарегистрированные в странах с жесткой регуляторной политикой.

"Подчеркиваю, только при указанных условиях будем допускать вакцины к использованию. Согласно информации размещенной на сайте clinicaltrials.gov, завершение третьей фазы клинических испытаний вакцины "Спутник V" запланировано на декабрь 2021 года", – объяснил Ляшко.

Что этому предшествовало

Пророссийский нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук заявил, что в Украине подали на регистрацию российскую вакцину "Спутник V".

По его словам, 30 декабря с соответствующим требованием в Минздрав и Государственный экспертный центр обратилась харьковская компания "Биолек".

Кум Владимира Путина также отметил, что российский производитель вакцины уже дал разрешение на трансфер технологии и передачу "Биолек" клеточной линии для производства препарата.

Впрочем, в фармацевтической компании отметили, что технически способны производить вакцины от коронавируса, но только при наличии его государственной регистрации в Украине. Сейчас там никаких контрактов с Россией не подписывали.

Обратите внимание! ВОЗ не подтвердила, что российский препарат можно массово использовать. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Украина не рассматривает вопрос закупки "Спутник V".