Вакцина против коронавируса от Pfizer и BioNTech будет разрешена для рыночного оборота в Украине из-за участия в программе COVAX. Но шансы, что она на нем появится – нулевые.

Количество вакцины от компаний Pfizer и BioNTech ограничено, а у самой компании все раскуплено задолго наперед. Об этом заместитель министра здравоохранения и главный санврач Виктор Ляшко рассказал в интервью Интерфакс — Украина.

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Виктор Ляшко "Вероятность, что Pfizer будет завозить (вакцину в Украину – ред.) для рыночного обращения, нулевая – у них нет таких запасов вакцины. У них очереди стоят и от стран, и от самого COVAX. Здесь все уже выкупили заранее – дистрибьюторы не смогут прийти и купить".

Ляшко отметил, что на украинском рынке может быть доступна вакцина против коронавируса. Но не уточнил, какая именно.

Он добавил, что приоритетнее всего для государства является вакцинация групп риска, поэтому Украина приоритетно будет выкупать все возможные объемы вакцины для Украины. Санврач напомнил, что в рамках глобальной инициативы COVAX Украина получит 8 миллионов доз вакцины против коронавируса, но потенциально рассматриваются 16 миллионов доз.

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