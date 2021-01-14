Украина не имеет шансов получить COVID-вакцину от Pfizer для рыночного оборота
Вакцина против коронавируса от Pfizer и BioNTech будет разрешена для рыночного оборота в Украине из-за участия в программе COVAX. Но шансы, что она на нем появится – нулевые.
Количество вакцины от компаний Pfizer и BioNTech ограничено, а у самой компании все раскуплено задолго наперед. Об этом заместитель министра здравоохранения и главный санврач Виктор Ляшко рассказал в интервью Интерфакс — Украина.
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Виктор Ляшко
"Вероятность, что Pfizer будет завозить (вакцину в Украину – ред.) для рыночного обращения, нулевая – у них нет таких запасов вакцины. У них очереди стоят и от стран, и от самого COVAX. Здесь все уже выкупили заранее – дистрибьюторы не смогут прийти и купить".
Ляшко отметил, что на украинском рынке может быть доступна вакцина против коронавируса. Но не уточнил, какая именно.
Он добавил, что приоритетнее всего для государства является вакцинация групп риска, поэтому Украина приоритетно будет выкупать все возможные объемы вакцины для Украины. Санврач напомнил, что в рамках глобальной инициативы COVAX Украина получит 8 миллионов доз вакцины против коронавируса, но потенциально рассматриваются 16 миллионов доз.
Вакцинация против COVID-19 в Украине: что известно
- 6 января в Украину поступило письмо от Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) с просьбой ответить, может ли государство принять мРНК-вакцину. Она должна храниться при очень низких температурах – от -20 до -80 градусов по Цельсию.
- 8 января Украина подтвердила готовность принять такой препарат.
- COVAX работает с вакцинами, у которых есть разрешение от ВОЗ на экстренное использование. А единственная мРНК-вакцина, которая получила такое разрешение от компании Pfizer. Поэтому вполне вероятно, что в рамках международного распределения для иммунизации групп риска поступит именно она.
- 5 миллионов доз вакцин заказали у компании Sinovac. Но сделка сорвется, если эффективность препарата составит менее 70%.
- Первый этап вакцинации в стране должен начаться в феврале 2021 года.
- Бюджете-2021 года на закупку вакцины против коронавируса предусмотрено 2,6 миллиарда гривен. Еще 1,377 миллиарда гривен выделят из Фонда борьбы с COVID-19. Этого недостаточно, ведь, согласно подсчетам Минздрава, для иммунизации 20% населения необходимо 15,1 миллиарда гривен.
- В Украине создадут 375 мобильных бригад, которые будут проводить прививки.
- Поименный список, кого необходимо вакцинировать в Украине, должен появиться 15 января.
- Сейчас Минздрав сотрудничает с НСЗУ и Минфином, чтобы учитывать и оплачивать каждый укол.
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