В то же время там отметили, что медицинская система постоянно совершенствуется и готова к очередной нагрузке.

Внимание Гигиеническая гипотеза: почему вредно жить в стерильных условиях

Тенденции по распространению Омикрона в мире свидетельствуют о том, что Украина тоже не избежит новой вспышки коронавирусной болезни,

– говорится в сообщении ведомства.

Что может уберечь от заболевания

Поэтому важно, чтобы каждый придерживался противоэпидемических мер, ведь темпы заболеваемости постепенно растут.

Как и раньше, эффективными в борьбе с пандемией остаются простые рекомендации. А правила защиты от Омикрона такие же, как и от других вирусов:

правильное использование защитных масок;

соблюдение дистанции;

регулярное мытье рук;

вакцинация против COVID-19.

Напомним! Невакцинированные имеют в десять раз выше риск смертности от COVID-19 и в 4,5 раза выше риск госпитализации, чем те, кто прошел базовый курс прививки.

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