Украина не избежит новой вспышки коронавируса из-за Омикона, – Минздрав
18 января 2022 , 14:26Читати новину українською
Источник:Минздрав
Штамм коронавируса Омикрон распространяется в мире. Вероятно, Украина уже не избежит новой вспышки коронавирусной болезни.
В то же время там отметили, что медицинская система постоянно совершенствуется и готова к очередной нагрузке.
Внимание Гигиеническая гипотеза: почему вредно жить в стерильных условиях
Тенденции по распространению Омикрона в мире свидетельствуют о том, что Украина тоже не избежит новой вспышки коронавирусной болезни,
– говорится в сообщении ведомства.
Что может уберечь от заболевания
Поэтому важно, чтобы каждый придерживался противоэпидемических мер, ведь темпы заболеваемости постепенно растут.
Как и раньше, эффективными в борьбе с пандемией остаются простые рекомендации. А правила защиты от Омикрона такие же, как и от других вирусов:
- правильное использование защитных масок;
- соблюдение дистанции;
- регулярное мытье рук;
- вакцинация против COVID-19.
Омикрон имеет потенциал стать опаснее Дельты – смотрите видео