В госпредприятии "Медицинские закупки Украины" заявили, что Украина не смогла законтрактовать вакцины от COVID-19 ведущих производителей в 2020 году из-за того, что Министерство здравоохранения сконцентрировало все переговоры о закупке вакцин.

Как заявили представители "Медзакупок", в Украине были и есть абсолютно все инструменты и возможности, чтобы составить портфолио и законтрактовать вакцины ведущих производителей еще в 2020 году. Об этом говорится в комментарии, переданном МЗУ агентству "Интерфакс-Украина".

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В нашей стране были и есть абсолютно все инструменты и возможности, чтобы составить портфолио и законтрактовать вакцины ведущих производителей еще в 2020 году. К сожалению, эти переговоры концентрировались в стенах Министерства здравоохранения. Поэтому они не имели существенного результата,

– говорится в заявлении.

В Медзакупках Украины назвали манипуляцией заявление министра Максима Степанова о том, что Министерство здравоохранения ведет переговоры с производителями вакцин с мая 2020 года.

Те страны и объединения, которые еще летом начали вести переговоры относительно закупки вакцин, уже в конце декабря 2020 года – начале января 2021 года начали вакцинацию своих граждан. Если бы Украина начала переговоры в мае, сейчас мы уже должны были бы иметь вакцины. Для большинства стран период контрактования производителей вакцин-от нескольких недель до двух месяцев,

– добавили в "Медзакупках".

Также в госпредприятии добавили, что по состоянию на середину декабря 2020 года в ЕС были подписаны контракты с шестью производителями на 2 миллиарда доз вакцин и продолжаются переговоры о дополнительных 200 миллионах доз, в начале декабря 2020 года Польша законтрактовала 45 миллионов доз у трех мировых производителей, Германия, Венгрия и Словакия начали вакцинировать население перед Новым годом.

"Ключевая переговорная позиция в закупке вакцин – скорость и четкость"

В МЗУ сообщили, что один из производителей, с которыми госпредприятие вело переговоры о закупке вакцин, "предупредил о возможном выходе из переговоров, поскольку слишком долго ждал решения Минздрава о закупке".

"Переговоры продолжались с сентября, финализация документов состоялась в третьей декаде декабря, с тех пор никакой информации от Минздрава производитель не получил. Ключевая переговорная позиция в закупке вакцин – скорость и четкость при подписании договоров. К сожалению, это точно не то, на что может повлиять наша команда, если речь идет о действиях Министерства здравоохранения", – отметили в госпредприятии.

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