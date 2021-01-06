Украина не может законтрактовать вакцины ключевых производителей из-за действий Минздрава, – МЗУ
В госпредприятии "Медицинские закупки Украины" заявили, что Украина не смогла законтрактовать вакцины от COVID-19 ведущих производителей в 2020 году из-за того, что Министерство здравоохранения сконцентрировало все переговоры о закупке вакцин.
Как заявили представители "Медзакупок", в Украине были и есть абсолютно все инструменты и возможности, чтобы составить портфолио и законтрактовать вакцины ведущих производителей еще в 2020 году. Об этом говорится в комментарии, переданном МЗУ агентству "Интерфакс-Украина".
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В нашей стране были и есть абсолютно все инструменты и возможности, чтобы составить портфолио и законтрактовать вакцины ведущих производителей еще в 2020 году. К сожалению, эти переговоры концентрировались в стенах Министерства здравоохранения. Поэтому они не имели существенного результата,
– говорится в заявлении.
В Медзакупках Украины назвали манипуляцией заявление министра Максима Степанова о том, что Министерство здравоохранения ведет переговоры с производителями вакцин с мая 2020 года.
Те страны и объединения, которые еще летом начали вести переговоры относительно закупки вакцин, уже в конце декабря 2020 года – начале января 2021 года начали вакцинацию своих граждан. Если бы Украина начала переговоры в мае, сейчас мы уже должны были бы иметь вакцины. Для большинства стран период контрактования производителей вакцин-от нескольких недель до двух месяцев,
– добавили в "Медзакупках".
Также в госпредприятии добавили, что по состоянию на середину декабря 2020 года в ЕС были подписаны контракты с шестью производителями на 2 миллиарда доз вакцин и продолжаются переговоры о дополнительных 200 миллионах доз, в начале декабря 2020 года Польша законтрактовала 45 миллионов доз у трех мировых производителей, Германия, Венгрия и Словакия начали вакцинировать население перед Новым годом.
"Ключевая переговорная позиция в закупке вакцин – скорость и четкость"
В МЗУ сообщили, что один из производителей, с которыми госпредприятие вело переговоры о закупке вакцин, "предупредил о возможном выходе из переговоров, поскольку слишком долго ждал решения Минздрава о закупке".
"Переговоры продолжались с сентября, финализация документов состоялась в третьей декаде декабря, с тех пор никакой информации от Минздрава производитель не получил. Ключевая переговорная позиция в закупке вакцин – скорость и четкость при подписании договоров. К сожалению, это точно не то, на что может повлиять наша команда, если речь идет о действиях Министерства здравоохранения", – отметили в госпредприятии.
Скандал между Минздравом и "Медзакупками": что известно
- 3 января Арсен Жумадилов обвинил Степанова в том, что он неправомерно требует от "Медзакупок" согласовывать все закупки вакцин против COVID-19 с Минздравом и вмешивается в переговоры.
- Как рассказал руководитель "Медзакупок", Украина могла получить вакцину от Sinovac минимум на 1 доллар дешевле за 1 дозу препарата.
- Тогда он добавил, что если бы не действия Минздрава, сейчас Украина могла бы иметь уже 2 контракта о закупке 2 различных вакцин.
- Позже стало известно, что Минздрав медлит с решением о закупке вакцины от второго производителя, в результате чего компания может вообще отказаться от сотрудничества с Украиной.
- Жумадилов подчеркнул, что еще с весны 2020 года Минздрав должен был подписать по крайней мере 4 – 5 соглашений с несколькими производителями, которые тогда разрабатывали вакцины по разным технологиям. И необходимо было прописать исчерпывающий перечень требований к вакцинам, которые могут стать основанием для непринятия товара.
- 5 января директор "Медицинские закупки Украины" сообщил, что Минздрав с 1 января заблокировало деятельность госпредприятия, не утвердив временный план использования бюджетных средств на 2021 год.
- В ответ Степанов заявил, что информация о прекращении финансирования "Медицинских закупок Украины" является фейковой. Он заверил, что предприятие работает в штатном режиме, а финансовый план предприятия утвержден еще 10 декабря.
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