В Украине хорошие показатели тестирования на коронавирус. Поэтому наша страна не попадает в "серую" зону карантина по индикатору ЕС.

Об этом на брифинге заявил заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

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Что значит "серая" зона

Информация пресс-службы Совета Евросоюза

В "серую" зону попадают, если информации о регионе недостаточно или если уровень тестирования ниже 300 тестов на 100 тысяч.

попадают, если информации о регионе недостаточно или если уровень тестирования ниже 300 тестов на 100 тысяч. Также в ЕС ввели "темно-красную" зону , она будет касаться тех регионов, "где вирус на очень высоком уровне". Регион будет оказываться в этой зоне, если в течение двух недель там будут сообщать о более 500 случаев инфицирования 100 тысяч человек.

, она будет касаться тех регионов, "где вирус на очень высоком уровне". Регион будет оказываться в этой зоне, если в течение двух недель там будут сообщать о более 500 случаев инфицирования 100 тысяч человек. Еще есть зеленая зона – показатель новых случаев за 14 дней ниже 25, а процент положительных результатов тестов ниже 4%.

– показатель новых случаев за 14 дней ниже 25, а процент положительных результатов тестов ниже 4%. Оранжевая – если показатель новых случаев за 14 дней ниже 50, но процент положительных результатов тестов составляет 4% или выше.

Украина увеличила количество тестирований

По словам Ляшко во всех областях тестирование за последние 7 дней превышает 300 на 100 тысяч населения.