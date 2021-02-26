Украина не попадает в "серую" зону классификации ЕС, – Ляшко
В Украине хорошие показатели тестирования на коронавирус. Поэтому наша страна не попадает в "серую" зону карантина по индикатору ЕС.
Источник:24 канал
Об этом на брифинге заявил заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
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Что значит "серая" зона
Информация пресс-службы Совета Евросоюза
- В "серую" зону попадают, если информации о регионе недостаточно или если уровень тестирования ниже 300 тестов на 100 тысяч.
- Также в ЕС ввели "темно-красную" зону, она будет касаться тех регионов, "где вирус на очень высоком уровне". Регион будет оказываться в этой зоне, если в течение двух недель там будут сообщать о более 500 случаев инфицирования 100 тысяч человек.
- Еще есть зеленая зона – показатель новых случаев за 14 дней ниже 25, а процент положительных результатов тестов ниже 4%.
- Оранжевая – если показатель новых случаев за 14 дней ниже 50, но процент положительных результатов тестов составляет 4% или выше.
Украина увеличила количество тестирований
По словам Ляшко во всех областях тестирование за последние 7 дней превышает 300 на 100 тысяч населения.
Виктор Ляшко
"Сегодня в Украине нет ни одной области, которая по уровню тестирования попадала бы в "серую" зону по индикатору ЕС".
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