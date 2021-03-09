9 марта Украина зарегистрировала вакцину против COVID-19 – CoronaVac, которую разработала китайская фармацевтическая компания Sinovac. Соглашение с производителем на поставку 5 миллионов доз заключили с украинской компанией Лекхим.

В то же время поставки вакцины задерживают. Украинская фармацевтическая компания Лекхим – один из партнеров Sinovac.

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О поставках в Украину 5 миллионов доз препарата CoronaVac договорились еще в декабре. В частности 1,9 миллиона доз страна получит по схеме государственных закупок.

Ранее в Минздраве сообщили о возможном штрафования компании "Лекхим" из-за задержки поставки первой партии препарата. В компании отказались комментировать ситуацию, одновременно заверили, что китайская вакцина прибудет в Украину 15 марта.

Справка: в Украине уже одобрили 2 вакцины от коронавируса: Covishield – разработанную Оксфордским университетом совместно с AstraZeneca, а также американскую – Pfizer/BioNTech.

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