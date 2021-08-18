Особенность вакцины заключается в том, что для полной вакцинации ней нужна только одна доза.

Важно Johnson & Johnson проверили эффективность своей вакцины против Дельта

Вакцина от Johnson & Johnson имеет большой спрос в других странах, ведь ее можно хранить в обычном холодильнике.

Johnson & Johnson в Украине

Сейчас в Украине активно используют 4 вакцины против COVID-19. Среди них:

  • AstraZeneca (Covishield, SKBio);
  • CoronaVac/Sinovac Biotech;
  • Comirnaty/Pfizer-BioNTech;
  • Moderna.

Широкой общественности вакцина от Johnson & Johnson еще недоступна. Но Минздрав активно ведет переговоры с производителем вакцины.

Что известно о вакцине

  • Janssen является так называемой "векторной вакциной", то есть содержит вирус, который не вредит организму человека. Его задача состоит в том, чтобы доставить в клетку ген болезнетворного вируса, против которого нужно выработать иммунитет.
  • Компания заявила, что одна прививка их вакциной предоставляет иммунную защиту от COVID-19 на срок 8 месяцев, а также защищает от более заразного дельта-штамма.

Стоит напомнить, что вакцину Johnson & Johnson признала ВОЗ и многие страны всего мира.

Порівняння вакцин від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Сравнение вакцин от коронавируса / Инфографика 24 канала