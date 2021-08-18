Особенность вакцины заключается в том, что для полной вакцинации ней нужна только одна доза.
Важно Johnson & Johnson проверили эффективность своей вакцины против Дельта
Вакцина от Johnson & Johnson имеет большой спрос в других странах, ведь ее можно хранить в обычном холодильнике.
Johnson & Johnson в Украине
Сейчас в Украине активно используют 4 вакцины против COVID-19. Среди них:
- AstraZeneca (Covishield, SKBio);
- CoronaVac/Sinovac Biotech;
- Comirnaty/Pfizer-BioNTech;
- Moderna.
Широкой общественности вакцина от Johnson & Johnson еще недоступна. Но Минздрав активно ведет переговоры с производителем вакцины.
Что известно о вакцине
- Janssen является так называемой "векторной вакциной", то есть содержит вирус, который не вредит организму человека. Его задача состоит в том, чтобы доставить в клетку ген болезнетворного вируса, против которого нужно выработать иммунитет.
- Компания заявила, что одна прививка их вакциной предоставляет иммунную защиту от COVID-19 на срок 8 месяцев, а также защищает от более заразного дельта-штамма.
Стоит напомнить, что вакцину Johnson & Johnson признала ВОЗ и многие страны всего мира.