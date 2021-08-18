Украина официально признала вакцину Johnson & Johnson против COVID-19

Кабинет Министров 18 августа признал вакцину компании Janssen (Johnson & Johnson). Теперь украинцам после прививки этой вакциной будут выдавать COVID-сертификат.

Особенность вакцины заключается в том, что для полной вакцинации ней нужна только одна доза.

Важно Johnson & Johnson проверили эффективность своей вакцины против Дельта

Вакцина от Johnson & Johnson имеет большой спрос в других странах, ведь ее можно хранить в обычном холодильнике.

Johnson & Johnson в Украине

Сейчас в Украине активно используют 4 вакцины против COVID-19. Среди них:

AstraZeneca (Covishield, SKBio);

CoronaVac/Sinovac Biotech;

Comirnaty/Pfizer-BioNTech;

Moderna.

Широкой общественности вакцина от Johnson & Johnson еще недоступна. Но Минздрав активно ведет переговоры с производителем вакцины.

Что известно о вакцине

Janssen является так называемой "векторной вакциной", то есть содержит вирус, который не вредит организму человека. Его задача состоит в том, чтобы доставить в клетку ген болезнетворного вируса, против которого нужно выработать иммунитет.

против которого нужно выработать иммунитет. Компания заявила, что одна прививка их вакциной предоставляет иммунную защиту от COVID-19 на срок 8 месяцев, а также защищает от более заразного дельта-штамма.

Пока только 390 человек в Украине получили прививки вакциной Johnson & Johnson. В частности, сотрудники одной из частных компаний. Их вакцинацию профинансировали США.

Стоит напомнить, что вакцину Johnson & Johnson признала ВОЗ и многие страны всего мира.



Сравнение вакцин от коронавируса / Инфографика 24 канала