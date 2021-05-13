Общее количество летальных случаев от коронавируса среди украинцев выросло до 47 333.

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В целом в мире насчитывается 3 329 682 жертвы COVID-19. Только за минувшие сутки, 12 мая, это число выросло на 9 716.

За минувшие сутки в мире выявлено более 750 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в Индии, Бразилии, США, Франции и Турции. Так, к примеру, в Индии подтвердили более 362 тысяч новых заражений, в Бразилии – более 76 тысяч, в США – более 35 тысяч.

По смертности с начала пандемии и по состоянию на 13 мая среди стран Европы Украина занимает 8 место.

Отметим, что среди стран мира Украина занимает 22 место по количеству новых заражений, среди стран Европы – 7 позицию.