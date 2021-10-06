Так, Украина вошла в первую тройку европейских стран по уровню заболеваемости COVID-19. Об этом во время брифинга сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

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Заболеваемость в Украине вышла на максимальный уровень с точки зрения континентальных уровней. Гораздо больший уровень заболеваемости сейчас в Украине, чем мы имеем в среднем в мире. На прошлой неделе мы говорили о том, что Украина пересекла уже среднеевропейскую отметку заболеваемости и сейчас уже, как и ожидалось на прошлой неделе, мы говорим о том, что Украина вышла на северо-американский уровень и уже превзошла достаточно высокий континентальный уровень, который был до этого у Северной Америки,

– заявил он.

Ганиченко добавил, что заболеваемость в стране растет очень быстро – от 40 до 70% в неделю. Это довольно высокие темпы, но не взрывные. По его словам, в настоящее время такие темпы распространения вируса наблюдаются во многих европейских странах.

Уже 3 месяца подряд Европа держится на стабильно высоком уровне, особенно заметны всплески в Украине и Румынии.

Сейчас Украина вошла в тройку стран с самым высоким уровнем заболеваемости в Европе.

В каких странах самая высокая заболеваемость

По количеству случаев за последние 14 дней на 100 тысяч населения тройка лидеров выглядит следующим образом:

Великобритания, Румыния, Украина.

Эксперт отметил, что самая критическая ситуация сейчас наблюдается в Румынии, где каждый 5 протестированный имеет положительный результат теста на коронавирус.