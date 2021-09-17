В ЦОЗ появился секвенатор

По словам Ляшко, такое же оборудование хотят приобрести в центры контроля и профилактики болезней в южном, западном и восточном регионах.

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Ранее Украина отправляла образцы биоматериала в референс-лаборатории ВОЗ в других странах. Теперь идентифицировать штаммы можно будет и на территории нашего государства.

Мощность нового оборудования – 400 образцов в месяц.

Виктор Ляшко – глава Минздрава "Убежден, что наличие лаборатории, которая может проводить секвенирование – это вопрос национальной безопасности. Теперь мы оперативно сможем реагировать на биологические угрозы четко устанавливая источник".

Такие же лаборатории планируют закупить для других центров

По словам Ляшко, это первый секвенатор, но Минздрав планирует приобрести такое же оборудование для центров контроля и профилактики болезней в южном, западном и восточном регионах.

Для этих центров в каждой области за бюджетные средства на данный момент закупили:

автоматические станции пробоподготовки для экстракции РНК;

приборы для амплификации;

роботизированные и автоматизированные системы, которые в автоматическом режиме обеспечивают выполнение этапа экстракции РНК и внесения смеси с минимальным привлечением специалистов лаборатории.

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