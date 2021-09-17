Украина отныне может самостоятельно выявлять штаммы коронавируса

Центр общественного здоровья получил оборудование для обнаружения различных штаммов коронавируса. Так, теперь украинские пациенты будут знать точный вариант инфицирования, ранее образцы отправляли в лаборатории ВОЗ.

В ЦОЗ появился секвенатор

По словам Ляшко, такое же оборудование хотят приобрести в центры контроля и профилактики болезней в южном, западном и восточном регионах.

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Ранее Украина отправляла образцы биоматериала в референс-лаборатории ВОЗ в других странах. Теперь идентифицировать штаммы можно будет и на территории нашего государства.

Виктор Ляшко – глава Минздрава "Убежден, что наличие лаборатории, которая может проводить секвенирование – это вопрос национальной безопасности. Теперь мы оперативно сможем реагировать на биологические угрозы четко устанавливая источник".

Такие же лаборатории планируют закупить для других центров

Мощность нового оборудования – 400 образцов в месяц.

По словам Ляшко, это первый секвенатор, но Минздрав планирует приобрести такое же оборудование для центров контроля и профилактики болезней в южном, западном и восточном регионах.

Для этих центров в каждой области за бюджетные средства на данный момент закупили:

автоматические станции пробоподготовки для экстракции РНК;

приборы для амплификации;

роботизированные и автоматизированные системы, которые в автоматическом режиме обеспечивают выполнение этапа экстракции РНК и внесения смеси с минимальным привлечением специалистов лаборатории.

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