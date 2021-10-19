Украина получила оборудование, которое обнаруживает новые мутации коронавируса

Украина получила новое оборудование, которое позволит идентифицировать новые мутации вируса SARS-CoV-2. Технология работает по принципу геномного секвенирования нового поколения – NGS.

Секвенирование нового поколения уже протестировали

В Центре общественного здоровья уже состоялось первое тестовое полногеномное секвенирование нового поколения для выявления мутаций в геноме вируса SARS-CoV-2, чтобы узнать его варианты на реальных образцах.

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В Украине доминирует штамм Дельта

По результатам исследования, все образцы положительные по варианту SARS-CoV-2 Дельта, то есть пока среди населения Украины доминирует именно этот вариант коронавируса.

Запуск геномного секвенирования нового поколения стал возможным после обеспечения лаборатории ЦОЗ соответствующим оборудованием для работы с технологией NGS (Next Generation Sequencing), разработанным компанией Thermo Fisher Scientific.

Особенности нового оборудования

Новейшая технология позволяет отслеживать мутации в геноме возбудителя COVID-19 – вируса SARS-CoV-2, которые происходят постоянно в течение пандемии и приводят к появлению новых вариантов вируса, в частности Альфа, Каппа, Дельта, Дельта+.

В отличие от ПЦР-тестов, которые устанавливают факт наличия или отсутствия в организме человека коронавируса путем определения его генетического материала, геномное секвенирование позволяет не только выявить вирус, но и идентифицировать конкретный вариант, а также новые изменения в генах вируса.

Также технология позволяет работать с патогенами (гельминтами, микроорганизмами и вирусами) на геномном уровне.

Ранее Украина не имела возможности идентифицировать эти патогены

До этого Украина отправляла образцы биоматериала на секвенирование в референс-лаборатории ВОЗ в других странах. Приходилось долго ждать результатов, но теперь исследования будут проводиться в Украине на государственном уровне и значительно быстрее.

Данные, которые будут получать в результате мониторинга, будут вносить в общую базу данных Всемирной организации здравоохранения.

ВОЗ рекомендовала всем странам лучше работать над секвенированием вируса SARS-CoV-2 и обмениваться результатами таких исследований на международном уровне. Это поможет контролировать развитие пандемии и оперативно принимать необходимые меры в борьбе с болезнью.