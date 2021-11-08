Украина получит новые дозы Pfizer: сколько и когда

В Минздраве анонсировали новые поставки вакцины Pfizer в Украину. Вскоре их привезут двумя партиями.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что на этой неделе Украина получит еще 2,5 миллиона доз вакцины Pfizer.

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Когда привезут новые дозы

Один миллион доз вакцины прибудет во вторник – среду. Еще полтора миллиона привезут до конца недели. Ляшко напомнил, что в целом Украина получила около 31 миллиона доз вакцин.

Министр заверил, что препаратов в Украине хватает. Поэтому он призвал всех взрослых людей пойти прививаться. Он отметил, что за последние недели лишь 4% вакцинированных людей инфицировались коронавирусом. При этом в госпитализации нуждаются всего 3 – 5% привитых.

Что известно о вакцинации в Украине

В Украине делают прививки 4 вакцинами. Это CoronaVac, Comirnaty от Pfizer/BioNTech, AstraZeneca и Moderna.

По состоянию на 8 ноября в Украине полный курс вакцинации завершили более 25% населения страны. Также почти 40% украинцев получили одну дозу. В целом первую прививку сделали 11 406 282 человека, две – 7 938 053.

Лидером по охвату прививкой является Киев, где 57% жителей уже получили одну дозу и 45,7% – завершили курс вакцинации.

Кстати, недавно в Украину доставили новую партию вакцины Comirnaty от компании Pfizer-BioNTech против коронавируса.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала