Глава Минздрава Максим Степанов написал, что вечером 30 апреля в Киев прилетят 500 тысяч доз вакцины CoronaVac от производителя из Китая Sinovac Biotech.
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Ранее ожидали CoronaVac еще до 15 марта. Но, к сожалению, дату перенесли из-за проблем с задержками поставок чуть ли не всех вакцин от всех производителей.
Компания Sinоvac подтвердила нам очередную поставку вакцины CoronaVac. Вечером в Киев прилетят 500 тысяч доз, с нашего контракта на 1,9 миллиона доз,
– написал Максим Степанов.
Также министр добавил, что в мае Украина должна получить еще около миллиона доз вакцины от американской фармкомпании Pfizer.
Кто будет вакцинирован препаратом CoronaVac
Источник: Украинская правда
1) люди с инвалидностью и те, кто за ними ухаживает;
2) люди, которые будут работать на ВНО-2021;
3) олимпийцы и паралимпийцы, которые будут представлять Украину на играх 2021;
4) полицейские.
Как записаться на вакцинацию / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала