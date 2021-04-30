Глава Минздрава Максим Степанов написал, что вечером 30 апреля в Киев прилетят 500 тысяч доз вакцины CoronaVac от производителя из Китая Sinovac Biotech.

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Ранее ожидали CoronaVac еще до 15 марта. Но, к сожалению, дату перенесли из-за проблем с задержками поставок чуть ли не всех вакцин от всех производителей.

Компания Sinоvac подтвердила нам очередную поставку вакцины CoronaVac. Вечером в Киев прилетят 500 тысяч доз, с нашего контракта на 1,9 миллиона доз,

– написал Максим Степанов.

Также министр добавил, что в мае Украина должна получить еще около миллиона доз вакцины от американской фармкомпании Pfizer.

Кто будет вакцинирован препаратом CoronaVac

Источник: Украинская правда

1) люди с инвалидностью и те, кто за ними ухаживает;

2) люди, которые будут работать на ВНО-2021;

3) олимпийцы и паралимпийцы, которые будут представлять Украину на играх 2021;

4) полицейские.