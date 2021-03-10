Руководитель Офиса президента Андрей Ермак прогнозирует прибытие в Украину партии вакцины компании Pfizer / BionTech от коронавирусной инфекции уже в ближайшие недели.

Андрей Ермак заявил во время онлайн-дискуссии на тему "Конфликт на Востоке Украины: перспективы на 2021", что уже совсем скоро в Украину прибудет партия вакцины Pfizer.

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По его словам, вакцинация в Украине по состоянию на 10 марта вполне контролируемая. Правительство также рассчитывает на большую помощь Европейского союза.

"С февраля началась вакцинация пока вакциной AstraZeneca. Мы ожидаем партию вакцины Pfizer в ближайшие недели", – сказал Ермак.

Добавим, что вакцина компании Pfizer станет вторым препаратом против коронавируса, который будет использовать Украина. Напомним, кампания по массовой вакцинации стартовала 24 февраля вакциной AstraZenecа (торговое название – Covisheld).

Сколько украинцев получили вакцину против коронавируса

Информация взята из телеграмм-канала "Коронавирус_инфо"

За минувшие сутки, 9 марта 2021 года, 4362 человека привито против COVID-19 в Украине. С начала кампании вакцину получили 23 480 человек, из них получили 1 дозу – 23 480 человек.

За сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Донецкой области (660 прививок), за весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (3134 прививки), наименьшее – в Сумской области (430 прививок).



Как записаться на вакцинацию против коронавируса в Украине / Инфографика 24 канал