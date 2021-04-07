В Украине самая высокая смертность от коронавируса в Европе. За минувшие сутки зарегистрировали 481 летальный случай.

В Украине самые быстрые темпы распространения COVID-19 в Европе

Вчера Украина оказалась на первом месте в Европе по количеству смертельных случаев в сутки и по количеству выявленных новых случаев заболевания.

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Статистика распространения COVID-19 в мире / Скриншот Worldometers

В то же время, по состоянию на утро, Украина переместилась на второе место в мире по количеству умерших от коронавируса за минувшие сутки.

Какая заболеваемость COVID-19 в Украине