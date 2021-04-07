Украина на первом месте в Европе по смертности от COVID-19
В Украине самая высокая смертность от коронавируса в Европе. За минувшие сутки зарегистрировали 481 летальный случай.
Источник:Worldometers
В Украине самые быстрые темпы распространения COVID-19 в Европе
Вчера Украина оказалась на первом месте в Европе по количеству смертельных случаев в сутки и по количеству выявленных новых случаев заболевания.
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Статистика распространения COVID-19 в мире / Скриншот Worldometers
В то же время, по состоянию на утро, Украина переместилась на второе место в мире по количеству умерших от коронавируса за минувшие сутки.
Какая заболеваемость COVID-19 в Украине
- За прошедшие сутки, 6 апреля, в Украине подтвердили 15 415 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Лаборатории Минздрава провели 140 224 тестирования на коронавирус.
- За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 417), Одесской (1 236), Киевской (1 092), Львовской (1 085) и Харьковской (1 017) областях.
- За все время пандемии коронавирус подтвердили 1 784 579 жителям страны, из них выздоровели 1 373 851 человек. Но умерли от осложнений – 35 498 больных.
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